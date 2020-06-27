Красногорск, , 11:15 — REGNUM Председатель Центризбиркома Элла Памфилова приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщает официальный Telegram-канал ЦИК.

На фото с участка 783 в Подмосковье, который она посетила, видно, что голосование прошло в строгом соответствии с рекомендациями ЦИК и Роспотребнадзора. Элла Памфилова надела маску и перчатки, показала свой паспорт членам участковой избирательной комиссии на расстоянии.

После голосования глава ЦИК рассказала журналистам о значимости голосования по поправкам к Конституции.