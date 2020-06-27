Курск, , 11:14 — REGNUM В Курской области 27 июня зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 4882 случая заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1928 пациентов: 115 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 90 — в Курской городской больнице № 6, 70 — в городском клиническом родильном доме, 61 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 28 — в Железногорской городской больнице № 1. 1564 человека с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 2922 пациента, в том числе 84 — за последние сутки. Скончались 32 человека.

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