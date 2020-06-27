Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число жителей региона, получивших положительный результат теста на SARS-CoV-2, достигло 9 тыс. 311 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 27 июня.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 20 муниципальных образованиях региона. Наибольшее число носителей инфекции выявлено в областном центре — 69 человек, в Шахтах — восемь, в Новочеркасске и Белокалитвинском районе — по четыре.

Возрастная категория большинства новых носителей SARS-CoV-2 — от 46 до 65 лет (46,6%) случаев.

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