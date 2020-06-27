Симферополь, 27 июня 2020, 11:08 — REGNUM За истекшие сутки в одной из больниц Крыма скончался пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом 27 июня сообщили в министерстве здравоохранения РК.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у двух граждан. С начала пандемии в регионе подтверждено 646 положительных тестов на новую инфекцию.
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