Москва, , 11:06 — REGNUM

Партия «Зеленая Альтернатива» опубликовала заявление с призывом голосовать за поправки к Конституции Российской Федерации.

«Сейчас одной их самых обсуждаемых и важных тем является голосование за поправки в главный закон страны. Нас, как экологов, в первую очередь, волнует природоохранная составляющая всего этого государственного явления. И вот объективные причины, по которым мы поддерживаем предложенные изменения в Конституцию, — сказано в заявлении, — На сегодняшний день 42 статья Конституции РФ объективно не работает, потому что нет распределения ответственных лиц за её соблюдение. Напомним, она гласит: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».

«Однако, как показала практика, это красиво сформулированные слова, которые на деле не приносят никакой пользы обществу и экологии. Такое положение дел связано с тем, что нет чёткого распределения ответственности между органами и конкретными лицами на самом высшем законодательном уровне. Та или иная проблема с окружающей средой выносит наружу уже привычную народу бюрократическую волокиту, когда чиновники отправляют людей из одного ведомства в другое, пытаясь снять с себя ответственность за решение этой проблемы», — подчеркивается в заявлении.

«Новые же поправки в Конституцию выводят подход к обеспечению граждан здоровой экологией и осведомлённостью о её состоянии на принципиально иной уровень. Если эти поправки будут приняты, у политиков на местах из тех или иных ведомств появится вполне конкретная зона ответственности, которая не позволит перекладывать свой функционал на кого-то иного. И за каждое такое «перекладывание» они будут нести уголовную ответственность. С нынешним состоянием здоровья нашего общего дома вышеописанная «перекройка» конституционных основ крайне важна. Другой интересующий нашу партию аспект конституционных поправок — экологическое просвещение россиян. Мы тезисно затрагивали этот момент во вчерашней статье. Ни в одной стране мира невозможно построить «экологически мыслящее» общество, ограничившись одной федеральной программой «Экология», которая никак не затрагивает систему образования», — указывается далее в тексте заявления.

«В России следует учить молодое поколение бережно относиться к собственному дому с самого раннего детства. Помимо этого, нужно развивать так называемое «техническое» направление экообразования в высших учебных заведениях, где студентам будут рассказывать о техногенном воздействии на окружающую среду. Для освещения экологических проблем в прессе необходимо создать тренд привлечения большего количества экспертов, чтобы «открывать глаза» народу, а не просто нагнетать страх перед неопределённым будущим. Мы считаем, что экологическое образование должно стать неотъемлемой частью не только школьного воспитания, но и социального просвещения. Только таким путём можно уйти от модели общества паразитического потребления к осознанному. В этой связи факт того, что образовательный аспект экологической повестки нашёл своё место в поправках к Конституции — крайне важный шаг в сторону позитивного зелёного будущего. Именно поэтому «Зелёная Альтернатива» однозначно идёт голосовать за поправки в Конституцию ради нашей матери-природы», — завершается заявление экологической партии.