Симферополь, 27 июня 2020, 11:06 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у двух граждан. Об этом 27 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, заразившиеся госпитализированы, определён круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в регионе подтверждено 646 положительных тестов на новую инфекцию.
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