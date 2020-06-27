Симферополь, , 11:06 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у двух граждан. Об этом 27 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 26 июня на территории республики подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции. Они выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям», — отметил Аксёнов.

По его словам, заразившиеся госпитализированы, определён круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в регионе подтверждено 646 положительных тестов на новую инфекцию.

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