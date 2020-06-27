Краснодар, , 11:02 — REGNUM 58 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае, данные опубликовал региональный оперативный штаб 27 июня. Возраст пациентов от 5 до 92 лет.

«В Краснодаре зафиксирован 21 новый случай, в Сочи — 6. По три человека выявлено в Армавире, Белореченском, Тихорецком и Динском районах. Среди заболевших 37 женщин и 21 мужчина. В их числе четверо детей», — уточнили в оперштабе.

Всего Тверской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5801 человека, 4564 из них выписаны с выздоровлением. 73 пациента скончались. В тяжёлом состоянии, на аппаратах ИВЛ, находятся 14 пациентов, ещё двое на ЭКМО.