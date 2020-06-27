Тамбов, , 10:49 — REGNUM 44 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе.

«44 новых случая сегодня. Из них: 17 мужчин, 20 женщин, 7 детей (девочки 8, 13 лет, мальчики 3, 9, 12, 15, 17 лет). Возраст взрослых от 21 до 67 лет. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими», — уточнили в оперштабе.

Всего в регионе за период пандемии подтверждено 4592 случаев заражения коронавирусом, 2703 человека выздоровели. 21 пациент скончался. 409 пациентов остаются в больницах региона с диагнозом «пневмония».