Киев, , 10:57 — REGNUM Между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) наличествует «тайное соглашение», предусматривающее сокращение населения страны. Такое предположение 27 июня сделал депутат украинской Рады Вадим Рабинович, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», в эфире телеканала «112 Украина».

Как считает Рабинович, наличие такого тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Галины Третьяковой, ранее заявившей, что бедные семьи специально рожают для получения материальной помощи.

«Думаю, то, что заявила эта женщина о том, что надо стерилизовать тех, кто бедные, дети у них не такие… Она впервые озвучила для нас две важные вещи. Первая, это то, как думают «слуги», но боятся сказать», — заявил депутат.

Также он отметил, что Третьякова — не простой член партии, а глава комитета, который занимается данными вопросами и где их обсуждают, которая случайно рассказала правду о том, что, как считает Рабинович, и как думают в партии «Слуга народа» об Украине.

«Второе, еще более страшное: она как раз явилась первым свидетелем по тем процессам, которые у нас еще, надеюсь, будут — о секретном меморандуме МВФ о снижении количества населения в стране», — рассказал Рабинович.

Кроме этого, он добавил, что если в течение трех дней у Третьяковой будет забран мандат депутата, то это будет означать реакцию власти на ее недопустимые слова, в противном случае «если она останется народным депутатом от партии «зеленых» Украины, это означает, что секретный меморандум МВФ принят на полное вооружение, и нас ожидает просто стерилизация всей страны, если мы не стерилизуемся заранее от них».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 25 июня депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в бедных семьях, где рождают ради материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».