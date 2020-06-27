Тамбов, , 10:46 — REGNUM 47-летняя пациентка скончалась от вирусной пневмонии, ассоциированной с CОVID-19, в Тамбовской области, сообщили 27 июня в региональном оперативном штабе.

Жительница Рассказово была госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19 в крайне тяжёлом состоянии. Женщину подключили к аппарату ИВл, однак спасти её не удалось — через три дня после госпитализации она скончалась.

«По заключению патологоанатомического исследования подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19, развившаяся на фоне гипертонической болезни, ожирения. Течение пневмонии осложнилось прогрессирующей дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких», — уточнили в оперативном штабе.

Таким образом, общее число летальных исходов среди пациентов с положительными тестами на коронавирус в Тамбовской области достигло 21.