Гродно, Белоруссия, , 10:55 — REGNUM В центральной части города Гродно вечером 26 июня в ходе акции в поддержку заключенных активистов и политиков, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны восемь человек, двоих из которых сразу отпустили. Об этом сообщает портал TUT.BY.

К моменту начала акции на улице Ожешко в Гродно сотрудников правоохранительных органов было больше, чем участников мероприятия (которых было двадцать человек), а рядом находились автозаки и микроавтобусы с сотрудниками ОМОНа, уточнили журналисты издания.

По информации белорусского портала, в 19:00 в центре города Гродно находились двадцать человек. Еще десять человек были на площади Ленина.

«Люди стояли на тротуаре на улице Ожешко, к ним подъехало два автозака, из которых вышли сотрудники милиции. Правоохранители предупреждали стоящих около ограды городского парка людей, что мероприятие несанкционированное», — сообщает TUT.BY.

Через какое-то время участники акции переместились на площадь Ленина, где напротив здания областного исполнительного комитета задержали молодого человека, у которого в руках был плакат с надписью «Стоп таракан». Несколько минут спустя задержали еще несколько молодых людей, а затем 16-летнего подростка, который безуспешно пытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов.

Мероприятия продлилось около двух часов, после чего люди разошлись. После состоявшегося мероприятия был также задержан активист команды кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Павел Мильковский. А до начала акции в Гродно был задержан член инициативной группы Тихановской Евгений Амплеев. По данным правозащитной организации «Весна» задержанный был доставлен в Ленинский РОВД, на него составлен протокол об административном правонарушении. До суда, который должен состоятся в понедельник, 29 июня, он будет находиться в изоляторе временного содержания.

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Напомним, в пятницу, 19 июня, в ряде белорусских городов также прошили акции в поддержку задержанных политиков и активистов, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов аналогичным образом задерживали людей. По информации белорусских правоохранителей, в отношении задержанных 19 июня было составлено около 270 административных протоколов.