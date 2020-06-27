Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Около $7,2 млрд потерял глава корпорации Facebook Марк Цукерберг после приостановки рядом крупных компаний размещения рекламы в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter, входящих в состав корпорации. Об этом 27 июня сообщило агентство Bloomberg.

Ряд крупных корпораций, таких как Coca-Cola, Verizon, Unilever, заявили о приостановке размещения рекламы в соцсетях, принадлежащих Facebook, из-за того, что руководство не принимает достаточных мер по удалению информации расистского характера и информации, вводящей в заблуждение. Акция была поддержана рядом правозащитных организаций.

Отмечается, что после объявления бойкота фирмой Unilever на размещение рекламы в Facebook акции компании упали на 8%, а суммарная стоимость активов сократилась на $7,21 млрд, до $82,3 млрд. Цукерберг был вытеснен из первой тройки миллиардеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в социальной сети Facebook будут запрещены ненавистнические высказывания в рекламе, а также будут помечаться негативные утверждения по признаку расы, национальности, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или иммиграционного статуса.

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