Даллас, США, , 10:02 — REGNUM Личность сотрудника полиции США, который обеспечивал безопасность в ходе акций протестов в Техасе и у которого на руке есть татуировки с надписями на русском языке «Хабаровск» и «Россия», раскрыли пользователи сети интернет.

Как сообщил один из пользователей российской социальной системы «ВКонтакте», он нашел страницу правоохранителя в соцсети Facebook и им оказался житель Техаса Майкл Аскью.

Также Аскью указал в своем профиле, что знает русский язык и что он бывал в Хабаровске.

Кроме этого, на его странице опубликованы свадебные фотографии, на которые есть плакат с надписью на русском языке «Настя и Миша». При этом пользователи нашли также профиль супруги полицейского — русской девушки Анастасии.

Напомним, снимки сотрудника полиции США с татуировкой с надписями на русском «Хабаровск» и «Россия» появились в начале июня в соцсетях и на них он дружески приветствует ударом кулака одного из протестующих. Американские журналисты шутливо назвали правоохранителя за татуировки «русским агентом».