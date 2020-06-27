Красноярск, , 09:44 — REGNUM В Красноярском крае сохраняется активность очага клещевого энцефалита, при этом количество присасываний клещей снизилось по сравнению с прошлой неделей почти на четверть. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в период с 19 по 25 июня случаи присасывания клещей были зафиксированы на территории 47 районов края, а из 743 зарегистрированных случаев 145 пострадавших — дети. Всего же с начала сезона в крае зарегистрировали 14 135 случаев присасывания, из них 3218 у детей.

В период с 19 по 25 июня в столице региона, Красноярске, с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 218 человек, из них 41 дети. Всего с начала сезона в городе зарегистрировали 4280 случаев, в том числе 940 у детей.

По данным Роспотребнадзора, рекордно большой — 38 экземпляров на километр (при безопасном уровне 0,5 клещей на километр) — остаётся численность клещей в национальном парке «Столбы».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Сибири фиксируют появление так называемых гибридных клещей. Больше всего их обнаружено на территориях Томской и Новосибирской областей, а также Алтая. В последние дни они появились и в районе Красноярского края.

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