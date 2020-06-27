Севастополь, , 09:40 — REGNUM Возможность заразиться коронавирусной инфекцией во время нахождения на пляже на отдыхе оценил врач из Крыма Антон Эльстер, который лечил первого на полуострове больного с COVID-19. Его слова 27 июня приводит «Парламентская газета»

По словам врача, заразиться коронавирусом можно через морскую воду.

«Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду, и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь», — заявил Эльстер.

Также он отметил, что в связи с данным обстоятельством не стоит полоскать горло морской водой, глотать ее и лишний раз нырять.

«Выйдя из моря, можно, наоборот, прополоскать горло чистой питьевой водой», — отметил врач.

Кроме этого, врач призвал для снижения риска распространения SARS-CoV-2 не лениться и носить защитную маску в транспорте и в магазинах, так как на пляже это трудно и потому этого не требует Роспотребнадзор, а также стараться везде соблюдать безопасную дистанцию и остальные требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что максимальные показатели числа заражений новым коронавирусом зарегистрировали в Соединённых Штатах за минувшие сутки.