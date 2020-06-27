Тирасполь, , 09:35 — REGNUM В Приднестровье по состоянию на утро 27 июня заражение коронавирусом подтвердили еще у пяти человек, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавкой Республики.

По информации источника, инфицирование коронавирусом подтвердили у жителей Бендер (один человек), Дубоссар (один человек), Рыбницы (один человек), Григориополя (два человека).

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в республике составило 1182, из них 963 человека выздоровели, 46 человек — скончались.