Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Разработчик фанатского ремейка игры S.T.A.L.K.E.R., известный на YouTube под ником Ivan_Sorce, выложил в сеть новое геймплейное видео (демонстрация игрового процесса). Ролик был опубликован 27 июня на портале DSOGaming.

Он также опубликовал новые скриншоты, на которых показана переделанная локация «Лаборатория X16». Ivan_Sorce создаёт игру на базе «движка» Unreal Engine 4. Издание отмечает, что разработчик, судя по всему, пытается сохранить атмосферу оригинальной игры.

Ivan_Sorce также занимается разработкой ремейка игры Arx Fatalis студии Arkane на базе Unreal Engine 4. Первое видео с демонстрацией проекта по S.T.A.L.K.E.R. он опубликовал в мае 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанат воссоздал скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2, сравнив «движки» CryEngine и UE4