Киев, , 09:27 — REGNUM На Украине за минувшие сутки число выявленных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 948. Общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране на текущий момент составило 42 065.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, обновленные 27 июня пресс-службой Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По информации источника, за сутки на Украине скончались еще 24 человека с COVID-19, а общее число летальных исходов от заболевания в стране составило 1110.

Выздоровели за минувшие сутки 402 пациента с COVID-19, а общее число вылечившихся в стране составило 18 701.

Лидерами по числу инфицированных на Украине являются Львовская область (5004 случая), Киев (4866 случаев) и Черновицкая область (4631 случай).

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Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки на Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом.