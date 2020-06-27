Лондон, , 09:15 — REGNUM Разработчики Sea of Thieves вскоре планируют добавить в игру частные серверы. Об этом 27 июня сообщил журнал PC Gamer.

Отмечается, что в ближайшее время сервис будет запущен в режиме альфа-тестирования, поучаствовать в нём смогут избранные игроки и члены некоторых сообществ.

Кроме того, к тестированию допустят участников программы Insider. Пока разработчики не сообщили подробностей о том, что смогут делать игроки на этих выделеных серверах и какая степень свободы им будет предоставлена.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новое дополнение «Призрачные берега» (Haunted Shores) добавило в Sea of Thieves корабли-призраки. Теперь игроки могут поучаствовать в сражении с флотилией капитана Пылающее Сердце.

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