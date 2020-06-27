Штат Калифорния, США, , 09:05 — REGNUM Дети нелегальных иммигрантов в США, находящиеся в трёх центрах временного содержания, будут освобождены по решению Федерального суда Центрального округа штата Калифорния в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в опубликованном 26 июня решении.

Постановление суда распространяется на центры Иммиграционно-таможенной службы США в штатах Пенсильвания и Техас. На момент вынесения решения в них находились 124 ребенка, и некоторые из них уже были инфицированы.

Судья Долли Джи признала также, что Иммиграционно-таможенная служба США не принимает достаточных мер, чтобы предотвратить распространение коронавируса в этих центрах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за минувшие сутки в Соединённых Штатах зарегистрировали максимальные показатели числа заражений новым коронавирусом.

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