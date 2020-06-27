Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Компания Microsoft объявила, что она навсегда закрывает свои розничные магазины. Об этом 27 июня сообщил журнал PC Gamer.

Розничные точки компании закрылись в марте 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Теперь IT-гигант сообщил, что он не планирует их открывать, и что намерен перевести все продажи в онлайн-формат.

Отмечается, что некоторые магазины компания всё же оставит, но переделает их в центры работы с клиентами. Речь идёт о торговых точках, которые расположены в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Редмонде.

На момент начала эпидемии коронавируса в мире работало около 100 магазинов Microsoft. Первую розничную точку компания открыла в конце 2009 года, в момент релиза операционной системы Windows 7.

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