Киев, , 08:48 — REGNUM На Украине «пока только» три человека погибли в результате наводнения в западных областях страны, сообщил 26 июня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером.

Еще два-три человека, по словам Авакова, считаются пропавшими без вести. Аваков также обнародовал данные, согласно которым в 2008 году «это было 38 человек».

«Менее тяжкие последствия с точки зрения погибших людей», по словам Авакова, в нынешней ситуации объясняются тем, что население вовремя оповестили об угрозе затопления и эвакуировали.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 июня, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности страны помочь Украине бороться с последствиями наводнения.