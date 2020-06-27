Москва, , 08:48 — REGNUM Министерство труда Российской Федерации не поддержало инициативу российской уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой о распространении выплаты единовременного пособия в размере 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба российского уполномоченного по правам детей.

По словам Кузнецовой, приводимым пресс-службой, к ней стали поступать просьбы от российских граждан увеличить возраст для получателей такого пособия, включив в это число детей от 16 до 18 лет. В этой связи уполномоченная по правам ребенка составила соответствующее обращение в Министерство труда, где его не поддержали.

Как сообщила Кузнецова, в Минтруда данное решение аргументировали возможностью трудоустройства 16-летних и её они не устроили. При этом детский омбудсмен отметила, что данное предложение поддержали как в Госдуме РФ, так и в Совете Федерации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил делать выплаты в размере 5 000 рублей на детей в возрасте до трех лет, а также единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. На текущей неделе он дал поручение правительству в июле провести ещё одну единовременную выплату в таком же размере на детей до 16 лет.