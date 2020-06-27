Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Китайская компания Tencent в планирует запустить сервис онлайн-трансляций Trovo, похожий на Twitch. Об этом 26 июня сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, Tencent «тихо тестирует» мобильную платформу, которая может быть запущена в США уже в июле 2020 года. Отмечается, что внешне сайт Trovo очень похож на Twitch, стоимость реализации проекта составляет около $30 млн. При этом пока у сервиса, по сравнению с конкурентами, очень мало подписчиков, однако он пытается увеличить их количество, предлагая стримерам участвовать в партнёрской программе.

Напомним, сервис Twitch принадлежит компании Amazon. Сегодня Tencent является одной из крупнейших инвестиционных компаний. В 2018 году значение показателя её операционной прибыли составило $20,9 млрд.

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