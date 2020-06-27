Бишкек, , 08:27 — REGNUM В Киргизии за сутки выявлено 309 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

«На 27 июня 2020 года по республике зарегистрировано 309 новых случаев СOVID-19, 118 из них — в Бишкеке», — сообщили в штабе.

Отмечается, что это самый большой суточный прирост выявленных случаев с момента начала эпидемии коронавирусной инфекции в Киргизии.

За сутки от COVID-19 в Киргизии скончались три человека — две женщины и один мужчина.