Москва, , 08:25 — REGNUM Эксперты Ростуризма совместно с представителями авиакомпаний и другими участниками рынка ведут работу по расширению количества доступных направлений для отдыха, сообщила 27 июня журналистам глава ведомства Зарина Догузова.

«С авиакомпаниями, отельерами, регионами отрабатываем, чтобы еще больше доступных направлений было в нашей стране», — сказала она.

По словам Догузовой, наиболее интересными в 2020 году могут стать направления на Дальний Восток, в Приволжские регионы — Татарию, Тверскую, Ярославскую и Нижегородскую области — и в северные регионы России — Карелию, Мурманскую и Вологодскую области, Коми.

Читайте ранее в этом сюжете: Отдых в России может значительно подорожать