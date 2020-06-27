Москва, , 08:02 — REGNUM Сильная реакция на любую вакцину может произойти в одном из тысячи или в одном из ста тысяч случаев — в зависимости от препарата, сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в интервью радио Sputnik.

Объясняя, какие симптомы после вакцинации от коронавируса могут считаться тревожными и опасными, иммунолог отметил, что повышение температуры тела до 38,5 градусов является нормальной средней реакцией, в то время как её рост выше 38,6 градусов будет считаться сильной реакцией.

«Когда вводят инъекцию, на месте укола может быть покраснение, но диаметр покраснения, а главное — уплотнения, не должен быть больше 8 сантиметров», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России проходит испытания вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны РФ. Ранее тестирующие вакцину от коронавируса в госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве добровольцы чувствуют себя хорошо, побочных реакций нет.

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