Варшава, , 07:56 — REGNUM Разработчик Cyberpunk 2077 предостерёг геймеров от попыток играть в эту игру так же, как и в Grand Theft Auto V (GTA V). Об этом 27 июня сообщил портал Comicbook.

Дизайнер уровней Макс Пирс отметил, что если игроки ходят войти в ярость и действовать таким же образом, как в GTA V, они конечно, могут это сделать, однако это будет плохой идеей. Он сказал, что в какой-то момент геймеры начнут проходить миссии и увидят то количество вариантов действий, которые будут им предложены.

«Я думаю, что это заставит игроков остановиться и немного подумать, прежде чем делать что-то безрассудное, — добавил Пирс, — мы видели, как многие люди по умолчанию выбирают этот «режим GTA», а немного позже они понимают, насколько это разные вещи, и корректируют свою игру».

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 19 ноября 2020 года. Ранее разработчики выложили в сеть новый трейлер игры и видео с демонстрацией геймплея (игрового процесса).

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: блогер сравнил графику старой и новой версий Cyberpunk 2077