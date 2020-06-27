Нью-Дели, , 07:43 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Индии достигло 508 953, сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

За сутки в стране зарегистрировано 18,5 тысячи новых заражений SARS-CoV-2 и 384 летальных исхода при заболевании COVID-19.

Вылечились 295 880 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Индии пролили до 15 июля запрет на международные авиарейсы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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