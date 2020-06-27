Кэри, США, , 07:29 — REGNUM Сервис Epic Games Store назвал следующие две игры, которые он будет бесплатно раздавать в рамках своей еженедельной акции. Информация была опубликована 27 июня на сайте магазина.

Начиная со 2 июля 2020 года пользователи Epic Games Store получат возможность добавить в свою библиотеку игры Conan Exiles и Hue. Акция завершится 9 июля 2020-го.

Релиз Conan Exiles состоялся 31 января 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, игра представляет собой симулятор выживания во вселеной Конана-варвара.

Игра-головоломка Hue вышла на PlayStation 4, Xbox One и ПК 30 августа 2016 года, впоследствии её релиз состоялся на консолях PlayStation Vita и Nintendo Switch.

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