Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Ненавистнические высказывания в рекламе, которая размещается в социальной сети Facebook, будет запрещена, сообщил глава компании Марк Цукерберг 26 июня на своей странице в соцсети.

Кроме того, в Facebook намерены помечать сообщения, нарушающие политику компании. При этом вред от подобных публикаций должен оцениваться как незначительный по сравнению.

Цукерберг отметил, что данные ограничения будут распространяться на негативные утверждения по признаку расы, национальности, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или иммиграционного статуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня Марк Цукерберг сообщил, что соцсеть Facebook не будет делать исключения из своих правил для сообщений любых политических деятелей.

Читайте ранее в этом сюжете: Coca-Cola на 30 дней вводит бойкот соцсетей