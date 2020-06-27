Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Гражданин России Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал свою вину в окружном суде Невады, сообщила 26 июня пресс-служба Министерства юстиции США.

«33-летний Сергей Медведев, также известный как Stells, segmed, serjbear, из России, признал себя виновным перед судьей окружного суда США Джеймсом Мэханом в Неваде», — сообщили в ведомстве.

По версии обвинения, российский гражданин причастен к деятельности Infraud Organization, которая осуществляла масштабные продажи идентификационных данных, банковских карт, личной информации, финансовой и банковской информации. Ущерб от деятельности организации оценивается Минюстом США более чем в $568 млн.

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