Челябинск, , 07:25 — REGNUM В Челябинской области два гражданина Казахстана осуждены за покушение на контрабанду почти четырёх килограммов наркотических веществ и за покушение на их сбыт. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Приговор вынес Челябинский облсуд. Было установлено, что эти граждане действовали по указанию неустановленного следствием соучастника. По версии следователей, они приехали в Россию из города Нур-Султан и 28 июня 2019 года забрали наркотики из тайника в Уфе и собирались поездом отвезти их в Казахстан для продажи. Но в ходе пограничного контроля на станции Троицк на пограничном пункте курьеров задержали. Вещество также было найдено и изъято.

В суде подсудимые признали вину и заявили, что раскаиваются в содеянном. По их словам, на преступление они пошли из-за тяжёлого финансового положения. Суд назначил каждому из них по 12 лет в колонии строгого режима.