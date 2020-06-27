Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Максимальные показатели числа заражений новым коронавирусом зарегистрировали в Соединённых Штатах за минувшие сутки, передаёт 27 июня телеканал CNN со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса.

За сутки в США было выявлено 40 173 новых случая. При этом рост числа заразившихся наблюдается в 30 штатах, а девять штатов объявили, что они пока не готовы снимать введённые ранее ограничения.

«В той или иной степени растущее число выявленных случаев является отражением большого успеха в расширении тестирования по всей стране», — прокомментировал ситуацию вице-президент США Майк Пенс.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявили 2 467 510 случаев заражения коронавирусом. Сегодня эта страна являются лидером по количеству заболевших COVID-19 в мире.

Читайте также: В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом