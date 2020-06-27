Екатеринбург, , 07:12 — REGNUM В Екатеринбурге бывший глава одного из районных отделов службы судебных приставов отдан под суд за коррупционное преступление. Об этом сообщает свердловское областное управление СКР.

По данным следствия, бывший руководитель Орджоникидзевского района обвиняется в получении взятки. Якобы с апреля 2017 года по октябрь 2018-го он получил от представителя одной из фирм почти 900 тысяч рублей. Эти деньги были им получены за то, чтобы не исполнять требования, имеющиеся в исполнительных листах, и не обеспечивать принудительного исполнения решения суда. В частности, речь шла об освобождении участка земли от автомоечного комплекса и демонтажа торгового павильона с его утилизацией.

Следователи утверждают, что собрали все необходимые доказательства. Скоро дело рассмотрит суд.