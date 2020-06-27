Вашингтон, , 07:06 — REGNUM В сеть выложили часть внутреннего документа Microsoft, в котором говорится о новой консоли Xbox Series S. Об этом 27 июня сообщил портал Comicbook.

В этом документе приутствуют не только упоминания этого устройства, также известного в сети под кодовым названием Lockhart, но и о других консолях Xbox нового поколения. К сожалению, в документе не раскрываются какие-либо подробности о Xbox Series S, кроме самого её существования.

Однако, по информации портала The Verge, консоль будет оборудована 7,5 гигабайтами оперативной памяти и графическим процессором с производительностью 4 терафлопс. Отмечается, что её основной процесор будет немного «разогнан».

https://twitter.com/XB1_HexDecimal/status/1276366245521174528

Напомним, Xbox Series X будет оборудована 13,5 гигабайтами оперативной памяти и графическим процессором с производительностью 12 терафлопс. Ранее Microsoft отметила, что она будет не единственной консолью, выпущенной в рамках нового поколения игровых устройств компании.

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