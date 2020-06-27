Москва, , 07:03 — REGNUM Для создания в России коллективного иммунитета к коронавирусу потребуется примерно 70 млн доз вакцины, сообщил 26 июня генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

«По нашим оценкам, это будет порядка 70 миллионов доз вакцины», — сказал он.

Добавим, что о таком же количестве ранее сообщал директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В настоящее время в России проходит испытания вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны РФ. Ранее тестирующие вакцину от коронавируса в госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве добровольцы чувствуют себя хорошо, побочных реакций нет.

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