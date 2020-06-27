Пномпень, , 06:48 — REGNUM В Камбодже за прошедшие сутки подтвердили девять завозных случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба камбоджийского минздрава.

По его данным, среди них восемь камбоджийцев возрастом от 23 до 26 лет и один 22-летний гражданин Индонезии. Все они прилетели из Индонезии в Камбоджу 25 июня. Они сдали тесты на выявление инфекции, которые позднее показали положительный результат. Сейчас они находятся в больнице в Пномпене.

Всего с начала пандемии в Камбодже выявили 139 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже 129 пациентов выздоровели и были выписаны из медучреждений.