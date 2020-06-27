Сеул, , 06:38 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 51 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что 31 случай связан с передачей вируса внутри сообщества, еще 20 случаев — завозные. При этом девять случаев было выявлено среди прихожан церкви, где зафиксирован очаг заболевания. Всего эту церковь посещают более 1700 человек.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 12 653. Число летальных исходов осталось прежним — 282.