Берлин, , 06:35 — REGNUM 193 243 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Германии после получения положительных результатов анализов еще 687 пациентов, 27 июня сообщается на сайте института Роберта Коха.

Кроме того, число погибших от осложнений при заболевании COVID-19 в стране выросло за сутки на 6 и составило 8 954. Около 177 500 человек излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, до 29 июня в Германии действуют ряд ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса, в том числе правил санитарного дистанцирования.

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