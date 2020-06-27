Вашингтон, , 06:33 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций видеоигр) выпустили дополнение (мод) к Alien Isolation, которое улучшает искуственный интеллект игры. Об этом 27 июня сообщил портал DSOGaming.

Пользователь сервиса Mod DB, известный под ником Mr_Koroshiya, пояснил, что его мод делает Чужого «чуть менее несправедливым». Он отметил, что ксеноморф по-прежнему способен создавать напряжённые ситуации и убивать игрока разнообразными способами, однако при этом он не вляется «всезнающим».

Теперь Чужой будет чаще интересоваться привлекательной для игроков вентиляцией, расширит радиус поиска персонажа и, находясь в вентиляционных шахтах, будет чаще останавливаться и прислушиваться к звукам, которые издают потенциальные жертвы. При этом он будет отказываться от своих «подозрений» по поводу близости жертвы, если не найдёт им подтверждений.

Прочитать полное описание дополнения и скачать его можно на странице проекта.

Разработкой Alien Isolation занималась британская студия Creative Assembly. Игра, релиз которой состоялся 6 октября 2014 года, выполнена в жанре Survival Horror (выживание в атмосфере фильма ужасов).

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