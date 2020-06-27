Куньмин, Китай, , 06:30 — REGNUM На реке Меконг завершился 94-й совместный патруль Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

Всего 107 офицером правоохранительных органов из четырех стран приняли участие в миссии. За время патрулирования они прошли 654 км за четыре дня и три ночи, сообщили в департаменте общественной безопасности провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Три судна были направлены на проведение спасательной операции после затопления рыбацкой лодки в Синьшуанбаньна-Дайском автономном районе провинции Юньнань, сообщили в департаменте.

Река Меконг является важнейшей водной артерией для трансграничной торговли между Китаем, Лаосом, Мьянмой и Таиландом, Камбоджой и Вьетнамом. Совместные патрули Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда проводятся уже восемь лет с целью борьбы с пиратством, контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.