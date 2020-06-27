Ухань, Китай, , 06:25 — REGNUM Ни одного нового случая COVID-19 не выявлено в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в провинции до сих пор под наблюдением медиков находятся трое человек с бессимптомным течением инфицирования.

Всего в Регионе выявлено 68 135 подтвержденных случаев COVID-19, включая 63 623 вылеченных случая. Скончались от инфекции 4512 человек. Напомним, что ранее провинция была эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае. Теперь эпицентром является Пекин.