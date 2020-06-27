Владивосток, , 06:31 — REGNUM В Приморье за прошедшие сутки подтверждено 83 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели — 162 пациента. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

По данным оперативного штаба, на 27 июня в регионе зарегистрировано всего 4063 носителя коронавируса, выздоровели 2636 человек, умерли — 41 пациент с тяжёлым течением болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, небольшое превышение выздоровевших (97) над заразившимися (84) было выявлено в Приморье 25 июня.

Напомним, в субботу 27 июня в Приморском крае разрешена работа летних кафе, для которых обязательным является соблюдение установленных в связи с коронавирусом санитарно-эпидемиологических норм.

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