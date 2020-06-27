Вашингтон, , 06:17 — REGNUM Инсайдер, известный в Twitter под ником Shinobi602 опроверг недавно появившиеся в сети слухи, касающиеся ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) трилогии видеоигр Mass Effect. Об этом 27 июня сообщил портал DSOGaming.

Когда ему задали соответствующий вопрос, Shinobi602 ответил, что эти слухи являются 100%-й фальшивкой. Таким образом, он опроверг утверждения пользователя Reddit Aspiretobegood по поводу Mass Effect, который заявил, что он связан с компаниями Electronic Arts (EA) и BioWare.

https://twitter.com/iHurtPotato/status/1276141633843662848

Aspiretobegood в частности утверждал, что Electronic Arts будет переводить игры Mass Effect на «движок» Frostbite, и что компания намерена внестисерьёзные изменения в геймплей (игровой процесс) первой части Mass Effect.

Слухи о том, что издатель планирует выпустить HD-ремастер Mass Effect появились в мае 2020 года. Пользователи обратили внимание, что информация об этом проекте появилась в документе компании, предназначенном для потенциальных инвесторов. Поклонники франшизы ждали, что EA анонсирует его в рамках многодневного онлайн-мероприятия EA Play 2020, однако компания ничего не сообщила по этому поводу.

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