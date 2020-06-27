Псков, , 06:16 — REGNUM В Псковской области соединения Западного военного округа (ЗВО) министерства обороны России приступили к возведению двух многофункциональных медицинских центров. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подготовка площадок под строительство началась силами батальона механизации железнодорожных войск ЗВО, прибывшего в город Псков из Мурманской области после выполнения задачи по восстановлению железнодорожного сообщения, прерванного после обрушения железнодорожного моста через реку Кола. И подразделения железнодорожных войск ЗВО из Брянска, прибывшего в город Великие Луки.

«За прошедшие сутки личный состав подразделений произвёл срез растительного слоя объёмом более 4,5 тысяч кубических метров и разработку грунта под котлованы объёмом более 6,5 тысяч кубических метров на площадках строительства многофункциональных медицинских центров в городах Псков и Великие Луки», — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что в настоящее время к работам приступили около 50 военнослужащих и 30 единиц спецтехники железнодорожного соединения ЗВО.

Как сообщало ИА REGNUM, готовность многофункционального медицинского центра, который в Воронеже возводят специалисты Минобороны, составляет 99,9%.

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