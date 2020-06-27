Пекин, , 05:54 — REGNUM В Пекине подтверждено 17 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в том числе за сути было выявлено четыре бессимптомных случая инфицирования. Ни одного нового случая подозрения на заболевание в столице выявлено не было.

Всего в период с 11 по 26 июня в Пекине подтверждено 297 локальных случаев COVID-19. Все пациенты получают медицинскую помощь. В то же время 25 бессимптомных случаев находятся под наблюдением медиков.

Новый кластеры инфекции были выявлены в Пекине спустя 57 дней отсутствия новых случаев заболевания COVID-19.