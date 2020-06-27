Тегеран, , 09:09 — REGNUM 26 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что в стране за последние 24 часа погибли 109 иранцев от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 10 239. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что за последние 24 часа было обнаружено 2628 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1356 человек были госпитализированы. По её словам, в общей сложности по стране 217 724 иранца заразились смертельно опасным вирусом, однако 177 852 из них были выписаны из больниц и выздоровели.

Пресс-секретарь подчеркнула: «2912 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии». Она также отметила, что к настоящему времени в Иране было проведено 1 557 872 обследований на выявление заражения коронавирусом.