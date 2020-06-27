Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Известный бизнесмен Илон Маск опубликовал изображение, на котором высмеивается отношение студии Rockstar Games к её самой успешной игре Grand Theft Auto V (GTA V). Картинку он выложил 26 июня на своей странице в Twitter.

Изображение представляет собой коллаж на тему сериала «Волшебные покровители». На нём показано, как Тимми (один из героев шоу), выступающий в роли Rockstar, «выжимает» последние капли из Космо, который по замыслу создателей коллажа является брендом Grand Theft Auto V.

Таким образом Маск согласился с геймерами, которые считают, что студия, почивая на лаврах, пытается «выжать» максимальную прибыль из GTA V, и поэтому не торопится разрабатывать шестую часть игры.

https://twitter.com/elonmusk/status/1276396101872922624

Напомним, релиз GTA V состоялся 17 сентября 2013 года, таким образом, в сентябре 2020-го игре исполнится семь лет. Ранее Rockstar Games в рамках большого анонса сообщила: она выпустит для новой консоли PlayStation 5 ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) GTA V, хотя многие геймеры надеялись, что компания анонсирует шестую часть игры.

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