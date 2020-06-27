Оренбург, , 05:22 — REGNUM В Оренбургской области на Тоцком полигоне танковые экипажи Центрального военного округа уничтожили авиацию и бронетехнику условного противника. В учениях были задействованы более 500 военнослужащих, в частности, второй общевойсковой армии, и больше 100 единиц военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО.

При помощи летательных беспилотных аппаратов «Орлан-10» и специальных комплексов разведки, управления и связи под названием «Стрелец» разведчики обнаружили колонну танков, которую сопровождали вертолёты. Затем экипажи танков Т-72Б3, находясь в засаде, со своих закрытых огневых позиций смогли остановить продвижение колонны, подбили головную и замыкающую машины. А после этого основные подразделения уничтожили эту колонну огнём из 125-мм пушек с расстояния до 2 тыс. метров.

Чтобы противостоять вертолётам условного противника, использовали применили 12,7-мм крупнокалиберные танковые пулемёты под названием НСВТ. Кроме того, танкисты отработали вопросы огневых засад, сквозных атак, отражения группового налёта беспилотных аппаратов, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам.